Евросоюз не собирается признавать "Талибан"

ЕС поддерживает исключительно технические контакты с талибами ("Талибан", запрещено в РФ) и не планирует признавать радикальное движение, 15 августа взявшее под контроль Афганистан.

"Евросоюз поддерживает оперативные контакты с "Талибаном", они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании", - заявила в субботу председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Перед встречей с журналистами глава ЕК посетила центр временного приема афганских беженцев, расположенный в Испании.