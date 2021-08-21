Евросоюз не собирается признавать "Талибан"
ЕС поддерживает исключительно технические контакты с талибами ("Талибан", запрещено в РФ) и не планирует признавать радикальное движение, 15 августа взявшее под контроль Афганистан.
"Евросоюз поддерживает оперативные контакты с "Талибаном", они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании", - заявила в субботу председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
Перед встречей с журналистами глава ЕК посетила центр временного приема афганских беженцев, расположенный в Испании.
Вестник Кавказа
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