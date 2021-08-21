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В Турции предотвратили крупную контрабанду античных ценностей

В Турции предотвратили крупную контрабанду античных ценностей

В южной провинции Турции Мерсин (район Тарсус) правоохранители пресекли канал контрабанды культурных ценностей античного периода, передает Anadolu.

Поступила оперативная информация, на основе которой сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Департамента полиции Тарсуса провели обыск микроавтобуса. В нем полиция обнаружила 159 античных предметов, датированных римским периодом.

Артефакты изъяты и переданы на экспертизу в исторический музей Тарсуса.

По делу о контрабанде античных ценностей задержан один подозреваемый.

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Вестник Кавказа

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