В Турции предотвратили крупную контрабанду античных ценностей
В южной провинции Турции Мерсин (район Тарсус) правоохранители пресекли канал контрабанды культурных ценностей античного периода, передает Anadolu.
Поступила оперативная информация, на основе которой сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Департамента полиции Тарсуса провели обыск микроавтобуса. В нем полиция обнаружила 159 античных предметов, датированных римским периодом.
Артефакты изъяты и переданы на экспертизу в исторический музей Тарсуса.
По делу о контрабанде античных ценностей задержан один подозреваемый.
Вестник Кавказа
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