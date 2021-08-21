ВС Армении снова открыли огонь по азербайджанским военным в направлении Нахчывана

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в субботу днем позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении в очередной раз были обстреляны со стороны Армении.

"21 августа с 12:30 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из разнокалиберного оружия периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

Азербайджанские военнослужащие открыли ответный огонь, ситуация взята под контроль.