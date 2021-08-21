В России могут ввести налоговый вычет за аренду квартир

Налоговый вычет за аренду квартир может появиться в России, с данным предложением выступило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает внести изменения в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Введение налогового вычета за аренду поспособствует развитию рынка арендного жилья в стране, а также обеспечит новые поступления в бюджет.

"Большая часть арендного фонда находится в "теневом" секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Институциональное арендное жилье в России практически отсутствует", - поясняется в проекте.

Кроме того предлагается создать в России механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов, а также сделать долгосрочную аренду альтернативой предоставления жилых помещений в собственность.

В Минстрое считают, что нововведение повысит к 2030 году объем строительства арендного жилья до 5 млн квадратных метров.