Дополнительные рейсы на курорты Египта открыты из Домодедово

Авиакомпания EgyptAir открыла дополнительные рейсы на египетские курорты Египта из аэропорта Домодедово в Москве.

"Партнер московского аэропорта Домодедово авиакомпания EgyptAir открыла дополнительные рейсы на курорты Египта из воздушной гавани. Теперь пассажиры смогут улететь из Москвы в Египет 17 раз в неделю: семь раз в Каир и по пять раз в Шарм-эль-Шейх и Хургаду", - сообщили в пресс-службе Домодедово в субботу.

С 9 августа перевозчик начал выполнять семь еженедельных рейсов в аэропорт Домодедово. "С 21 августа добавляет еще дополнительные частоты: Хургада. Прилет в 3:30, вылет в 5:00 по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Шарм-эль-Шейх. Прилет в 3:30, вылет в 5:00 по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям", - добавили в авиагавани.

EgyptAir с 9 по 19 августа перевез 6 тыс пассажиров по данным направлениям.