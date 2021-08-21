Лидеры стран ОДКБ обсудят ситуацию в Афганистане 23 августа

В понедельник 23 сентября в режиме видеоконференции состоится встреча лидеров стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Планируется обсудить вопросы безопасности из-за событий в Афганистане, сообщил в субботу президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов - это вопросы безопасности, особенно, в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы", - сказал российский лидер.

В состав ОДКБ входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан.

Напомним, 15 августа "Талибан" (запрещено в РФ) вошел в Кабул и взял под контроль весь Афганистан.