Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 23 августа

В Краснодарском крае штормовое предупреждение будет действовать с 21 по 23 августа.

Во всем регионе, кроме города Сочи, в эти дни ожидаются ливни с грозой, градом и шквалом.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок на реках юго-восточной территории региона, юго-западных притоках реки Кубань, реках Черноморского побережья и реках Адыгеи.

Опасность формирования смерчей над морем сохраняется от Анапы до Магри. В Анапе 20 и 21 августа закрыты для купания все пляжи, запрет может быть продлен.