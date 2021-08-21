Путин: союзнические отношения России и Казахстана укрепляются

В субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили союзнические отношения двух стран, экономические сотрудничество и ситуацию в Афганистане.

Встречая коллегу, российский лидер отметил, что "контакты не прерываются, они находятся в постоянном режиме, на очень высоком уровне и по всем направлениями".

Токаев согласился и добавил, что страны развивают отношения в духе партнерства.

"Казахстан и Россия являются союзниками, мы постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности, тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично", - сказал лидер Казахстана.

Токаев подчеркнул, что 70% двустороннего товарооборота дают сопредельные регионы двух стран и выразил надежду, что запланированная встреча форума приграничных регионов состоится в октябре. "Это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям", - отметил он.

Также Токаев обратил внимание на то, что власти России и Казахстана постоянно координируют свою политику в области безопасности, что становится особенно актуальным на фоне ситуации в Афганистане.

Путин добавил, что вопросы безопасности очень важны с учетом ситуации в Афганистане, и выразил надежду на встречу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 августа. Российский лидер напомнил, что предстоит работа в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества "в плановом порядке" в середине сентября.

Стороны обсудили экономическое сотрудничество. Путин напомнил, что в 2020 году во взаимной торговле был зафиксирован "небольшой спад, около 4%", а уже за первое полугодие 2021 года товарооборот выброс более чем на 33%.

Россия и Казахстан активно сотрудничают в различных международных организациях, включая ШОС, ЕАЭС. "По всем направлениям есть хорошее продвижение вперед, наши союзнические отношения укрепляются, приобретают все новые и новые качества", - констатировал президент России.