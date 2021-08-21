Онищенко предупредил, что в России может случиться эпидемия гриппа

Этой осенью Россия может столкнуться с ростом заболеваемости гриппом, заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Мы в этом году можем ожидать очень серьезный подъем заболеваемости гриппом. <...> В прошлом году грипп у нас прошел как-то на втором плане, потому что были достаточно жесткие меры по [коронавирусным] ограничениям, даже масочный режим кое-где работал. И это, конечно, в том числе профилактировало грипп", - пояснил он, пишет ТАСС.

В настоящее время в стране стартовала кампания по вакцинации от гриппа, прививки в первую очередь нужно сделать школьникам и тем кто привился от коронавируса или переболел им. "Это где-то у нас набирается порядка 25-30 миллионов человек, вот их надо сейчас вакцинировать от гриппа", - уверен Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа в осенний период не менее 60% населения регионов.