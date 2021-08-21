В Кабуле закрылись все обменные пункты

На фоне приостановки деятельности ЦБ Афганистана, в Кабуле прекратили работу все обменные пункты, об этом в субботу сообщил Совет работников обменных пунктов города.

"Доводим до сведения соотечественников, что деятельность обменных пунктов будет возобновлена лишь после того, как будут решены проблемы Центрального банка и частных банков", - предупредили в организации, пишет "Интерфакс".

"Сарои Шахзода" - обменный центр Кабула, где находятся все обменные пункты афганской столицы, закрыт.

Последняя активность ЦБ страны, судя по публикациям в фейсбуке, происходила 15 августа, в этот день боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), захватили Кабул и заявили о контроле над Афганистаном.