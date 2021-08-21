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Минздрав одобрил использование "Спутника Лайт" для лиц старше 60 лет

Минздрав одобрил использование &quot;Спутника Лайт&quot; для лиц старше 60 лет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в субботу, что однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" можно использовать для иммунизации пожилых людей.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет", - заявил Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что "Спутник Лайт" преимущественно используется для повторной вакцинации граждан.

Показатель эффективности вакцины "Спутника Лайт" оценивался на уровне около 80%.

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Вестник Кавказа

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