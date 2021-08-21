Брат Ашрафа Гани присоединился к талибам

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило в субботу, что младший брат президента Афганистана Ашрафа Гани Хашмат Гани присягнул ему на верность.

По словам талибов, присяга Гани прошла в присутствии высокопоставленного члена террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиля Аль-Рахман Хаккани, эта группировка поддерживает тесные контакты с "Талибан".

Напомним, Ашраф Гани сбежал из Афганистана после прихода в Кабул талибов, в настоящее время он находится в ОАЭ.