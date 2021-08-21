В Ейске состоялось прощание с погибшими в Турции членами экипажа Бе-200ЧС

В Краснодарском крае простились с четырьмя погибшими в Турции членами экипажа российского пожарного самолета Бе-200ЧС.

На борту самолета-амфибии, который 14 августа разбился в Турции при тушении лесных пожаров находились трое турецких граждан и пять российских военнослужащих - трое из них были жителями Кубани. Прощание провели в Ейске.

"На плацу 859 центра боевого применения и переучивания летного состава состоялось прощание с четырьмя погибшими на территории Турции членами экипажа Бе-200: полковником Евгением Викторовичем Кузнецовым, старшим сержантом Юрием Вадимовичем Чубаровым, подполковником Владиславом Николаевичем Беркутовым, подполковником Вадимом Александровичем Карасевым. Глава Ейского района Виктор Ляхов выразил соболезнования родным и близким погибших", - сообщили в пресс-службе администрации Ейского района, пишет ТАСС.

В Ейске похоронили полковника Кузнецова и старшего сержанта Чубарова, подполковник Карасев будет похоронен в Армавире, а подполковник Беркутов - в Санкт-Петербурге.

Все погибшие военнослужащие посмертно награждены орденом Мужества.