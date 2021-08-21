Предвыборная агитация политических партий в СМИ началась в России

В России 21 августа стартовала предвыборная агитация политических партий в СМИ, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

"С 21 августа начинается следующий этап избирательной кампании - это предвыборная агитация в СМИ. Она завершается 16 сентября 2021 года", - рассказала Бударина.

Она уточнила, что по закону на каждом канале вещания на каждую политическую партию выделяется по часу эфирного времени в рабочие дни, всего каждый канал зарезервировал 14 часов бесплатного эфирного времени.

Минимум половина этого времени отводится на дебаты, также каналы будут демонстрировать ролики политических партий.

По мнению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в стране начинается "самый важный период - агитация партий".

Голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.