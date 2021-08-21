В Акмолинской области таксист, избивший не заплатившего клиента, может получить реальный срок

Правоохранители в Акмолинской области проводят досудебное расследование по факту самоуправства. Тюрьма грозит таксисту и его друзья, которые, по данным следствия, избили пассажира, не оплатившего проезд.

"33-летний житель Кокшетау сообщил, что трое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и требовали денежные средства в сумме 60 тысяч тенге", - пояснили в департаменте полиции области.

Мужчина написал заявление 19 августа. Он также рассказал, что за день до этого нанял такси и посетил ряд населенных пунктов региона, после чего не заплатил таксисту. По слова потерпевшего, он поднялся в свою квартиру за деньгами, но от переутомления уснул.

Теперь таксисту и его друзьям, которые помогали ему выбивать оплату из клиента, грозит до трех лет заключения.