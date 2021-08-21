Гинцбург: студентам необходимо привиться, чтобы избежать вспышек коронавируса в группах

Студентам в России следует сделать прививку от коронавируса до начала нового учебного года, уверен глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, он сам на месте студентов обязательно привился бы. "Обязательно надо вакцинироваться, это поможет избежать вспышек [инфекции]", - отметил Гинцбург, пишет ТАСС.

Специалист пояснил, что в больших коллективах, которые часами дышат одним воздухом вакцинация является необходимостью.

"В коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой, общаются в аудиториях, где много людей сразу присутствуют и дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов, вакцинация просто необходима", - заявил он.

В России учебный год почти во всех вузах начнется в очном формате. Вакцинация студентов не является обязательной.