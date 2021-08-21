Главная » Новости

"Талибан" скоро представит новую систему управления Афганистаном

&quot;Талибан&quot; скоро представит новую систему управления Афганистаном

В ближайшее время радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) представит новую политическую систему Афганистана, сообщил представитель движения в интервью агентству Reuters.

"Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления [страной] в ближайшие недели", - заявил он.

Предполагается, что что новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения страны.

На переговорах талибы намерены обсудить обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях.

Представитель «Талибана» отметил, что "Запад мог бы разработать план эвакуации получше", по его словам, талибы не имеют отношения к беспорядкам в аэропорту Кабула.

Он также сообщил, что если будут установлены факты, что талибы нарушают закон и порядок, совершают преступления против гражданского населения, "будут проведены расследования".

1605 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!