В России выявили 21 000 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России зафиксирована 21 тыс новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 тыс в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 832 (8,7%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 1 852, в Петербурге - 1 665, в Московской области - 1 119. В Крыму 359 новых случаев, в Ставропольском крае - 349, в Краснодарском крае - 258, в Дагестане - 193, в Чечне - 168, в Кабардино-Балкарии - 90, в Северной Осетии - 73, в Ингушетии - 69, в Адыгее - 60, в Карачаево-Черкесии - 52.

Суточный прирост составил 0,31%, общее число инфицированных достигло в России 6 726 523 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 20 647 человек, за весь период - 6 004 052 человека.

Умерли за сутки 797 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 175 282 человека.