Конгресс США получил три проекта резолюции об импичменте Байдена

Член Палаты представителей, республиканка и сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США сразу три предложения по импичменту президента Джо Байдена.

"От лица американцев я представила сегодня статьи для импичмента Джо Байдена из-за невыполнения им должностных обязанностей [по ситуации] в Афганистане", - сообщила она в Twitter в пятницу.

Сторонница Трампа считает, что президента необходимо отстранить от власти из-за миграционного кризиса на южной границе США, а также за "нарушение конституционного баланса", к которому привело "игнорирование им правил Верховного суда".

Отметим, что обе палаты Конгресса в настоящее время контролируются Демократической партией, так что инициатива Грин вряд ли получит поддержку.