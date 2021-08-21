В Грузии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

За минувшие сутки в Грузии скончались 74 пациента с коронавирусом - это рекорд суточной смертности в стране.

Прошлый рекорд по смертям была установлен два дня назад, 19 августа, тогда умерли за сутки 58 пациентов. Всего с начала пандемии в Грузии умерли 6 649 пациентов с коронавирусом.

За сутки в стране выявили 4 901 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 510 941.

Выписаны за сутки 2 586 человек, с начала пандемии - 442 956.