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В Грузии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

В Грузии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

За минувшие сутки в Грузии скончались 74 пациента с коронавирусом - это рекорд суточной смертности в стране.

Прошлый рекорд по смертям была установлен два дня назад, 19 августа, тогда умерли за сутки 58 пациентов. Всего с начала пандемии в Грузии умерли 6 649 пациентов с коронавирусом.

За сутки в стране выявили 4 901 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 510 941.

Выписаны за сутки 2 586 человек, с начала пандемии - 442 956.

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Вестник Кавказа

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