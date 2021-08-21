Смертельное ДТП произошло в Карачаево-Черкесии

Накануне вечером в КЧР произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, пострадали еще четверо.

Как сообщает МВД по республике, авария произошла на 249-м километре автодороги "Майкоп-Зеленчукская". По предварительным данным, автомобиль Kia Rio превысил скорость и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ "Патриот".

На месте скончались водитель и пассажир Kia Rio, в больнице умер несовершеннолетний пассажир этого же автомобиля. Остальные пострадавшие - один несовершеннолетний пассажир Kia Rio и три человека из УАЗ "Патриот" госпитализированы в Зеленчукскую ЦРБ.