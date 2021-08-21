География обстрелов азербайджанских военных со стороны Армении расширилась

Министерство обороны Азербайджана сообщает в субботу о ночных обстрелах армии со стороны ВС Армении, в том числе из зоны ответственности российских миротворцев.

"20 августа с 18:58 до 23:53 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Йухары Загалы, Гюней и Йухары Шорджа Басаркечярского района, Йухары Мехраб Бердского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Истису Кяльбаджарского района, Гаралар Товузского района и Галакенд Гедабекского района", - говорится в сообщении на официальном сайте оборонного ведомства.

Также с 20 августа 20:37 до 01:00 21 августа огонь из автоматов и пулеметов периодически открывался незаконные армянские вооруженными отрядами на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Обстрелы велись в направлении позиций подразделений азербайджанской армии в районе села Чагадюз Ходжавендского района и города Шуша.

Минобороны Азербайджана отмечает, что потерь среди личного состава нет, в настоящее время оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана.