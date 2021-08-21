Вильфанд рассказал, какой погодой закончится август в Центральной России

На следующей неделе жителей центра Европейской части России ждет около 18-20 градусов тепла, что близко к климатической нормы третьей декады августа, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник еще температура около 20 градусов - плюс 19-21 градус, а вот уже во вторник температура будет стремиться к 20 градусной отметке и может достигнет ее, а в последующем, увы, температура будет ниже и достигнет максимально плюс 16-18 градусов. Ночные температуры тоже понизятся до 6-11 градусов", - рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что после жары такие температуры кажутся похолоданием. "Но, естественно, что это только кажется. Ко вторнику температура только приблизится к своим климатическим значениям. Во вторник и среду она будет около нормы, а в последующем, около нормы, на один - полградуса ниже. Такая погода и должна быть в это время года", - напомнил он.

Кратковременные дожди могут начаться со вторника. На юге Центрального федерального округа - в Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях - "совершенно комфортная погода, примерно около 1 градуса выше нормы, на следующей неделе ожидается в диапазоне 24-27 градусов".

Купальный сезон на курортах юга продолжится, температура воды составит 24-27 градусов.