На Кубани появились четыре новые особо охраняемые природные территории
Согласно постановлению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на Кубани созданы четыре новые особо охраняемые природные территории регионального значения, сообщил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.
Новые природные комплексы находятся в Новороссийске, Сочи и в Тбилисском районе.
"Общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения увеличилась на 145 га. Создаваемые территории уникальны своим происхождением, несут оздоровительное, научное и эстетическое значение", - цитируют Болдина "Кубанские новости".
Появившиеся памятники природы получили названия "Верхнебаканский участок степной растительности", "Сообщество орхидных", "Долина реки Хобза" и "Высокий берег реки Кубань".
Вестник Кавказа
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