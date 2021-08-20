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На Кубани появились четыре новые особо охраняемые природные территории

На Кубани появились четыре новые особо охраняемые природные территории

Согласно постановлению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на Кубани созданы четыре новые особо охраняемые природные территории регионального значения, сообщил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

Новые природные комплексы находятся в Новороссийске, Сочи и в Тбилисском районе.

"Общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения увеличилась на 145 га. Создаваемые территории уникальны своим происхождением, несут оздоровительное, научное и эстетическое значение", - цитируют Болдина "Кубанские новости".

Появившиеся памятники природы получили названия "Верхнебаканский участок степной растительности", "Сообщество орхидных", "Долина реки Хобза" и "Высокий берег реки Кубань".

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Вестник Кавказа

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