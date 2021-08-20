Главная » Новости

Дагестанских паралимпийцев поддержат рекламными щитами

Дагестанских паралимпийцев поддержат рекламными щитами

В Махачкале и Каспийске поддержат участников Паралимпийских игр в Токио при помощи билбордов, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

В ведомстве напомнили, что аналогичная акция была проведена в поддержку дагестанских участников Олимпиады.

Дагестан в составе сборной Паралимпийского комитета России представят паратхэквондисты Даниил Сидоров, Магомедзагир Исалдибиров, Зайнутдин Атаев, легкоатлет Муса Таймазов, дзюдоист Анатолий Шевченко и Расул Назиров в настольном теннисе.

795 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!