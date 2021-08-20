Дагестанских паралимпийцев поддержат рекламными щитами

В Махачкале и Каспийске поддержат участников Паралимпийских игр в Токио при помощи билбордов, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

В ведомстве напомнили, что аналогичная акция была проведена в поддержку дагестанских участников Олимпиады.

Дагестан в составе сборной Паралимпийского комитета России представят паратхэквондисты Даниил Сидоров, Магомедзагир Исалдибиров, Зайнутдин Атаев, легкоатлет Муса Таймазов, дзюдоист Анатолий Шевченко и Расул Назиров в настольном теннисе.