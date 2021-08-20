Для поездок в Махачкалу и на курорты Карачаево-Черкесии начал действовать единый билет

В столицу Дагестана Махачкалу и в курортные поселки Карачаево-Черкесии Романтик, Домбай и Архыз теперь можно добраться по единому билету, сообщили в единой транспортной дирекции.

"На горнолыжные курорты Карачаево-Черкесской Республики Домбай, Архыз и Романтик и в столицу Республики Дагестан Махачкалу можно добраться по системе единого билета "самолет + автобус" и "поезд + автобус" с пересадкой через аэропорт Минеральных Вод имени М. Ю. Лермонтова и аэропорт Махачкала (Уйташ), а также железнодорожную станцию Невинномысска", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что перевозка ведется в обоих направлениях по нескольким маршрутам. Так, уже можно купить билеты для поездок по направлениям аэропорт Минеральные Воды-Черкесск-Карачаевск-Архыз-Романтик и аэропорт Махачкалы-центр Махачкалы.

Кроме того, до Домбая теперь можно добраться и поездом, тогда как раньше модульный маршрут включал в себя возможность приехать на Домбай через аэропорт Минеральных Вод. Продажи билетов по маршрутам станция Невинномысская-Черкесск-Карачаевск-Домбай и станция Невинномысская-Черкесск-Архыз-Романтик начнутся в течение 10 дней.