Четыре свалки рекультивируют в Северной Осетии в ближайшие несколько лет

В Северной Осетии рекультивируют четыре свалки до 2024 года, информирует пресс-служба Минприроды республики.

"Согласно плану, в 2021-2022 годах выполняются работы по разработке проектно-сметной документации для рекультивации объектов накопленного экологического ущерба", - сообщает природоохранное ведомство.

Уточнятся, что объекты для рекультивации расположены в границах городов Ардон, Алагир, Беслан и Дигора и занимают общую площадь более 60 га, передает "Это Кавказ".