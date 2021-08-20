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Четыре свалки рекультивируют в Северной Осетии в ближайшие несколько лет

Четыре свалки рекультивируют в Северной Осетии в ближайшие несколько лет

В Северной Осетии рекультивируют четыре свалки до 2024 года, информирует пресс-служба Минприроды республики.

"Согласно плану, в 2021-2022 годах выполняются работы по разработке проектно-сметной документации для рекультивации объектов накопленного экологического ущерба", - сообщает природоохранное ведомство.

Уточнятся, что объекты для рекультивации расположены в границах городов Ардон, Алагир, Беслан и Дигора и занимают общую площадь более 60 га, передает "Это Кавказ".

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Вестник Кавказа

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