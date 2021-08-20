"Рубин" исключил Кварацхелию из заявки на сезон

Казанский футбольный клуб "Рубин" отозвал из заявки на этот сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) полузащитника Хвичу Кварацхелию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте РПЛ.

"Хвича Кварацхелия временно убран из заявки "Рубина" в Российской Премьер-Лиге из-за повреждения", - поведали в пресс-службе клуба.

Вместо 20-летнего хавбека будет заявлен новичок команды Монтассар Талби.

Напомним, в минувшем сезоне Кварацхелия провел в составе "Рубина" 23 матча в чемпионате России, в которых отметился четырьмя забитыми мячам и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с казанским клубом действует до конца июня 2024 года.