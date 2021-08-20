Жители подтопленного поселения смогли вернуться в дома на Кубани

Жители Южного сельского поселения Крымского района, эвакуированные из-за повышения уровня воды сегодня вечером, возвращаются в дома, такое сообщение распространил оперативный штаб Краснодарского края.

"Вода спала, жители возвращаются в дома", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Напомним, из-за ливней и подтоплений режим ЧС был введен в нескольких муниципалитетах Кубани, в том числе в городе Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях Крымского района.