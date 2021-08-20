Ростовчанам запретили празднование Дня города

В донской столице из-за сложной эпидемиологической ситуации отменили все праздничные мероприятия, посвященные 272-летию города, - сообщает мэрия Ростова-на-Дону.

Распространение коронавирусной инфекции в регионе отменило и гала-концерт, который власти планировали провести на Театральной площади, и народные гуляния в честь Дня города, - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, в Ростовской области за последние сутки было подтверждено 489 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 119082 человек.