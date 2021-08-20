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Ростовчанам запретили празднование Дня города

Фото: "Городской репортер"
Фото: "Городской репортер"

В донской столице из-за сложной эпидемиологической ситуации отменили все праздничные мероприятия, посвященные 272-летию города, - сообщает мэрия Ростова-на-Дону.

Распространение коронавирусной инфекции в регионе отменило и гала-концерт, который власти планировали провести на Театральной площади, и народные гуляния в честь Дня города, - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, в Ростовской области за последние сутки было подтверждено 489 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 119082 человек.

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Вестник Кавказа

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