Вашингтон ввел разрешенные Байденом санкции против "Северного потока-2"

США ввели санкции против зарегистрированных в РФ АО "Нобилити" и страховой компании "Константа", а также судов "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета" (оба ходят под российским флагом) в связи с газопроводом "Северный поток-2". Такое сообщение распространил американский Минфин.

Эти две компании и два судна, наряду с другими структурами и судами, в отношении которых уже были ранее введены санкции из-за газопровода, внесены в новые черные списки в связи с изданным президентом США Джо Байденом указом, дающим возможность Вашингтону вводить санкции в отношении ряда российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

В результате вторично подвергаются санкциям "Морская спасательная служба" ("Морспасслужба"), ООО "Мортранссервис", АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" и ООО "Коксохимтранс", а также ходящие под флагом РФ суда "Академик Черский", "Артемис офшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

Новые санкции США распространяются только на деятельность "Морспасслужбы", связанную с трубопроводами: разрешаются все финансовые операции и виды деятельности с участием ФГБУ "Морская спасательная служба" или любой организации, в которой МСС прямо или косвенно принадлежит не менее 50% акций, не связанные со строительством "Северного потока-2", "Турецкого потока" или реализацией любого проекта-преемника.

Это означает, что Минфин США обновил генеральную лицензию, выданную "Морспасслужбе" 21 мая.

Тем не менее, исключение не касается принадлежащих организации судов, против которых введены американские санкции.

Напомним, ранее сегодня Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден издал указ, дающий возможность устанавливать санкции по "определенным энергетическим проектам России", в том числе и газопроводу "Северный поток-2", решение о них будет выносить глава Госдепартамента или министр финансов.

Кроме того, сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал санкции Госдепартамента против двух физических лиц из РФ и одного российского судна по "Северному потоку-2".