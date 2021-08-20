Ставропольские полицейские задержали банду разбойников

Ставропольские полицейские задержали банду из пяти человек, которые подозреваются в серии разбойных нападений, - сообщили в пресс-службе МВД России.

В марте злоумышленники пытались отобрать машину у жителя Нефтекумского округа. Участники банды остановили авто на дороге, несколько раз выстрелив в водителя, но ему удалось скрыться. Разбойники забрали деньги и травматический пистолет, но забрать машину они не смогли – им помешали прибывшие на место полицейские.

"Двое фигурантов участников преступной группы подозреваются в хищении ювелирных изделий у жительницы Нефтекумска. В апреле этого года они проникли в дом к женщине и заставили ее отдать драгоценности на сумму около 30 млн рублей", - сообщили в пресс-службе МВД России, передает "АиФ-Ставрополье".

У участников банды удалось изъять у членов банды целый арсенал оружия – у них была взрывчатка, боеприпасы, пистолет и револьверы, а в машине одного из фигурантов уголовного дела обнаружилось восемь полимерных свертков с наркотиками.

Все пятеро подозреваемых заключены под стражу, ведется следствие.