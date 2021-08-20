В Новороссийске откроется новый пляж

Проектно-изыскательные работы по строительству нового пляжа в Новороссийске начнутся в 2022 году.

Новый пляж возведут в рамках краевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса".

"В настоящее время в крае нам подтвердили финансирование разработки проектно-сметной документации на этот объект. Средства для финансирования проектно-изыскательских работ будут привлечены в 2022-23 годах", – сообщил мэр Игорь Дяченко в Instagram.

Также на курорте проведут укрепление берега в районе набережной Адмирала Серебрякова от яхт-клуба "Русское море" до улицы Черняховского.