Ветераны-афганцы Дербента получили новые квартиры

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов посетил один из крупных жилищных комплексов Дербента.

В рамках визита руководитель региона поздравил двух ветеранов Афганской войны с получением новых квартир, а также заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы по дзюдо Камала Ханмагомедова.

Меликов отметил исполнение своего интернационального долга в Афганистане.

Также глава Дагестана выразил благодарность Камалу Ханмагомедову за спортивные успехи и пожелал удачи в подготовке молодых спортсменов.