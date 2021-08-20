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Ветераны-афганцы Дербента получили новые квартиры

Ветераны-афганцы Дербента получили новые квартиры

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов посетил один из крупных жилищных комплексов Дербента.

В рамках визита руководитель региона поздравил двух ветеранов Афганской войны с получением новых  квартир, а также заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы по дзюдо Камала Ханмагомедова.

Меликов отметил исполнение своего интернационального долга в Афганистане.

Также глава Дагестана выразил благодарность Камалу Ханмагомедову за спортивные успехи и пожелал удачи в подготовке молодых спортсменов.

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Вестник Кавказа

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