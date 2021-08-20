Ульянов: шансы на возобновление СВПД реальны, хотя не гарантированы

У участников переговоров в Вене есть реальный шанс достичь восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, написал на своей странице в Twitter постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли в интервью газете Politico рассказал, что Госдепартамент разрабатывает запасные варианты на случай провала переговоров.

Ульянов призвал Мэлли не предаваться пессимизму раньше времени, отметив, что переговоры в Вене скоро начнутся вновь.

"Шансы на возобновление СВПД кажутся реальными, хотя, конечно, не полностью гарантированными. Поэтому участники должны проявить творческий подход к оставшимся неровностям", - уточнил российский дипломат.