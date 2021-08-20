В Черкесске построят дом-интернат для престарелых и инвалидов

До конца года в столице Карачаево-Черкесии будет построено пятиэтажное здание дома-интерната общего типа для людей преклонного возраста и маломобильных граждан.

"Новый корпус общей площадью 5126,3 кв. метра, рассчитанный на 122 человека, позволит снять дефицит мест для людей, нуждающихся в постоянном уходе, создаст условия для их реабилитации и досуга, улучшит качество оказываемых услуг", - написал глава республики Рашид Темрезов в Instagram.

В настоящее время строительно-монтажные работы завершены на 90%, ведется благоустройство территории.

"Наша задача - сделать все возможное для комфорта и здоровья тех, кому необходима поддержка", - добавил Темрезов.

Дом-интернат возводится в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".