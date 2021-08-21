Турция: пять памятников архитектуры римской эпохи 

Регион, охватывающий современную Турцию, находился под властью римлян около 14 веков и служил не только воротами на Ближний Восток, но и административным центром империи со времен правления императора Константина, пишет Middle East Eye. При правителе, жившем в IV веке, имперская власть, до того находившаяся в упадке, обрела новую жизнь, приняв христианство в качестве государственной религии и перенеся столицу империи из Рима в Византий, переименованный в Константинополь и ныне известный как Стамбул.

Когда западная часть империи пришла в упадок и подверглась варварскому нашествию, восточная эллинизированная ее половина процветала, а главным государственным языком был греческий. Византийская империя, названная по первому имени Константинополя, просуществовала до 1453 года, когда османы под руководством султана Мехмета II захватили город и положили конец римскому владычеству. Однако римское наследие, в частности архитектурное, широко представлено в Турции: древние руины можно найти по всему современному Стамбулу и в остальных регионах страны.

В этой статье приведены лишь некоторые примеры сохранившихся памятников одной из самых влиятельных империй в мире.

Храм Аполлона в Сиде

Аполлон был братом-близнецом Артемиды, богини охоты, целомудрия и плодородия, известной римлянам как Диана. Сам Аполлон был покровителем музыки, танцев и правды. Несколько храмов было построено в его честь на Средиземном море, в том числе в Сиде, на южном побережье Турции. Сооружение, созданное римлянами около 150 г. н.э., во времена правления императора Антония Пия, представляло собой характерные римские колонны, увенчанные коринфским орнаментом с тщательно проработанной резьбой. Сохранились пять храмовых колонн, которые несколько раз реставрировались. Последняя реставрация была проведена в 2017 году. В Сиде также сохранились римские театры, бани, дороги и стены.

Акведук Валента в Стамбуле

После того, как Константин объявил Византий (Константинополь) столицей империи, в результате роста населения городу потребовалось более эффективное водоснабжение. Строительство акведука началось во время правления одного из его преемников, Констанция II, но проект был завершен только в 368 г. н.э. во время правления императора Валента, который дал сооружению свое имя. Чистая вода из Фракии, к востоку от Константинополя, направлялась через акведук к местным жителям и использовалась в банях и цистернах по всему городу. Акведук длиной 920 метров и высотой около 30 метров является одним из крупнейших сооружений современного Стамбула и остается в удивительно хорошем состоянии, несмотря на свой возраст. Его питала система каналов и колодцев, протянувшаяся на 300 км до Фракии и использовавшаяся османами для водоснабжения более тысячи лет после создания.

Цистерна Базилика в Стамбуле

Построенная в 532 году при византийском императоре Юстиниане Цистерна в самом сердце старого города Стамбула использовалась на протяжении многих веков. Цистерна, поддерживаемая 336 колоннами, вмещала до 80 тыс. кубометров воды, причем часть воды доставлялась из Акведука Валента.Цистерна, которую турки называют ”Затонувший дворец”, была изначально построена для обслуживания Большого дворца Константинополя и была восстановлена в 1985 году столичным муниципалитетом Стамбула. Сегодня это одна из самых популярных достопримечательностей города. У туристов есть возможность увидеть подпирающие столбы водохранилища три головы мифической Медузы, чудовищного существа со змеями вместо волос, чей взгляд может обратить человека в камень.

Античный Театр Аспендос в Серике

Античный театр на юге Турции был построен во время правления философа-стоика и римского императора Марка Аврелия (160-180). Расположенный в древнем регионе Памфилия, театр считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в мире. На стенах начертано имя его создателя, греческого архитектора Зенона, а также имена братьев Криспина и Криспиниана, профинансировавших строительство. Театру присущи черты греческой архитектуры, например, часть стены была вырыта в холме. Театр может вместить до 12 тыс. зрителей и используется до сих пор. Ежегодно в Аспендосе проводится Международный фестиваль оперы и балета.

Колонна Константина

Еще один археологический памятник в самом сердце старого города Стамбула, Колонна Константина, когда-то была увенчана статуей знаменитого императора в образе бога Аполлона. Хотя статуя не прошла проверку временем, сама по себе колонна - важнейший памятник периода правления Константина. Во времена Османской империи предпринимались попытки укрепить колонну, чтобы защитить ее от землетрясений. Нынешний почерневший вид колонна приобрела после пожара 1779 года. Колонна считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1985 года.