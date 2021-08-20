В Хасавюртовском районе откроют четыре новые школы

К началу нового учебного года в Хасавюртовском районе распахнут свои двери четыре новые школы на 840 мест, - сообщает пресс-служба Минобрнауки Дагестана.

Отмечается, что новые школы откроются в Акбулатюрте, Кандаурауле, Кемсиюрте и Эндирее.

Подчеркивается, что акты о готовности всех 68 образовательных учреждений к новому учебному году подписаны.

В ведомстве добавили, что к новому учебному году также строятся два новых детских сада в Ботаюрте и Эндирее.