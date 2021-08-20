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С началом учебного года в Адыгейске заработает модельная библиотека

Фото администрации Адыгейска
Фото администрации Адыгейска

Власти Адыгейска успешно трансформировали городскую библиотеку из обычной в модельную, – сообщили в администрации города.

"Ход и результаты мероприятий по созданию модельной библиотеки сегодня проинспектировала первый заместитель министра культуры Республики Адыгея Ольга Гавшина", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Адыгея".

Обновленный зал гостеприимно распахнет двери для своих читателей уже в сентябре, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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