Житель Буйнакского района устроил наркоферму на чердаке

Мужчину, подозреваемого в культивации растений, содержащих наркотические вещества, задержан в Буйнакском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне правоохранители провели обыск в домовладении 51-летнего мужчины, обнаружив на чердаке дома 36 кустов, напоминающие растение "конопля", с признаками культивирования, а также пластиковое ведро с растительным веществом, похожим на наркотик "марихуана".

"Мужчина оборудовал указанное помещение для культивирования наркосодержащих растений и использовал для этого специализированный инвентарь", - пояснили в полиции.

Изъятое было направлено на экспертизу, по итогам которой его наркотический состав оказался подтвержден.

Владелец хозяйства был доставлен в отдел полиции. В отношение него открыто уголовное дело по ч.1 ст.228 (Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков) и ч.1 ст.231 (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) УК РФ.