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Эвакуация жителей одного из районов началась на Кубани

Эвакуация жителей одного из районов началась на Кубани

Один из населенных пунктов Крымского района эвакуируют из-за опасного подъема уровня воды в реке из-за ливней, такое сообщение распространил оперштаб Краснодарского края.

"В Южном сельском поселении Крымского района проводят эвакуацию жителей. На данный момент наблюдается подъем уровня воды в водоеме", - цитирует его РИА Новости.

На месте разгула стихии действуют спасатели и экстренные службы.

Напомним, сегодня утром глава Крымского района Сергей Лесь предупредил местных жителей о возможной эвакуации и сообщил о введении в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях режима чрезвычайной ситуации.

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Вестник Кавказа

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