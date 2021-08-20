Эвакуация жителей одного из районов началась на Кубани

Один из населенных пунктов Крымского района эвакуируют из-за опасного подъема уровня воды в реке из-за ливней, такое сообщение распространил оперштаб Краснодарского края.

"В Южном сельском поселении Крымского района проводят эвакуацию жителей. На данный момент наблюдается подъем уровня воды в водоеме", - цитирует его РИА Новости.

На месте разгула стихии действуют спасатели и экстренные службы.

Напомним, сегодня утром глава Крымского района Сергей Лесь предупредил местных жителей о возможной эвакуации и сообщил о введении в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях режима чрезвычайной ситуации.