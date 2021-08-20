Азай Гулиев назначен спецпредставителем ПА ОБСЕ

Вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев стал специальным представителем ПА ОБСЕ по Юго-Восточной Европе. Его назначила на этот пост президент организации Маргарета Седерфельт, сообщается на сайте ассамблеи.

Спецпредставители ПА ОБСЕ координируют работу Ассамблеи в регионах и по актуальным вопросам, выступают с рекомендациями и докладывают о происходящем президенту и ассамблее в целом.

Что касается Азая Гулиева, то он займется продвижением диалога во всех слоях общества, в том числе на парламентском уровне, для содействия урегулированию в Юго-Восточной Европе и, в частности, на Западных Балканах, а также будет способствовать реформированию и созданию демократических институтов.