"Все нервничают", - эксперт об опасениях Евросоюза из-за поставок газа

Аналитики предупреждают, что запасы природного газа в Европейском союзе значительно ниже привычного уровня, и если они не будут пополнены к октябрю, блок может столкнуться с ценовым давлением в случае резкого похолодания, как прошлой зимой, пишет Politico.

”В преддверии зимы Европа оказалась в непростой ситуации и любой даже минимальный кризис может оказаться серьезным испытанием, - считает научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джек Шарплс. - Такое может произойти, если, например, ряд проектов по сжиженному природному газу, приостановленных в настоящее время, не возобновятся, или случится какое-то незапланированное техническое обслуживание трубопровода, по которому газ поступает в Европу, или зима вновь будет холодной”.

По данным Gas Infrastructure Europe, ЕС может хранить более 117 млрд кубометров природного газа, что составляет примерно пятую часть его годового потребления. Хранилища были заполнены год назад, что позволило блоку комфортно пережить необычайно долгую зиму, которая привела к резкому скачку мировых цен на газ в январе.

"Европе удалось пережить прошлую зиму относительно легко, поскольку изначально у нас были большие запасы", - сказал Джеймс Хакстепп, аналитик газовых рынков из S&P Global Platts. Но сейчас хранилища ЕС заполнены только на 60%, то есть запасы составляют чуть менее 70 миллиардов кубометров газа. По словам Шарплса, к 1 октября они должны быть увеличены как минимум до 80 млрд кубометров, чтобы обеспечить надлежащий буфер против рыночных колебаний в зимний период.

Одна из причин, по которой резервы были в 2020 году, заключалась в том, что пандемия остановила экономику, создав массовый переизбыток предложения, который привел к падению цен на газ до $3 за миллион британских тепловых единиц. В марте 2020 года Европа была наводнена дешевым газом и даже отказалась от избыточных американских поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Спотовые цены на газ в настоящее время выше $15 долларов на эталонном голландском узле TTF. Отчасти повышение цен связано с напряжением на мировом рынке, вызванным снижением промышленного производства в этом году, а также с неожиданными факторами, такими как стихийные бедствия и выход из строя трубопроводов, сказал Майк Фулвуд, старший научный сотрудник Оксфордского института.

”Засуха в Бразилии истощила гидроэнергетику, поэтому она, как и Аргентина, импортирует больше СПГ. Скорее всего, европейский спрос тоже будет в этом году выше, чем в 2019 году, что неожиданно. В целом, существует много факторов, влияющих на рост спроса”, - сказал Фулвуд.

Кроме того, стоит учитывать и технические проблемы со стороны предложения. ”Поставки из Тринидада значительно упали, период технического обслуживания был увеличен в Австралии, Нигерия экспортирует меньше газа, как и Папуа-Новая Гвинея, и Перу. Если сложить всё вместе, мы потеряли около 20 млрд кубометров СПГ, что составляет примерно 5% процентов от мирового уровня производства”, - добавил Фулвуд.

Добыча на газовом месторождении Troll в Норвегии, крупнейшем в Европе, была приостановлена из-за внепланового технического обслуживания 27 июля. В результате оператор Equinor увеличил добычу на других объектах, чтобы попытаться компенсировать снижение объемов.

6 августа российская государственная компания ”Газпром” также резко сократила поставки по трубопроводу ”Ямал”, который проходит через Белоруссию и Польшу, из-за пожара на газоперерабатывающем предприятии в Западной Сибири. В качестве компенсации компания начала выводить свои запасы газа, хранящиеся в ЕС, для выполнения контрактных поставок, что еще больше усугубило проблему.

На этой неделе цены на газ выросли после того, как ”Газпром” зарезервировал лишь небольшую часть транзитных мощностей, предложенных Украиной на сентябрь. Фулвуд сказал, что "Газпром”, скорее всего, не торопиться резервировать украинские мощности в надежде, что немецкие регулирующие органы одобрят газопровод "Северный поток-2" в конце года.

”Есть небольшая надбавка к ценам, все нервничают. Скорее всего, цены вырастут еще больше, причем несоразмерно происходящим событиям, - сказал Шарплс о скачках рынка в связи с решением ”Газпрома”. - Если бы прошлая зима была бы помягче, люди не паниковали бы так сильно”.