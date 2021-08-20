Кубанские казаки выйдут на борьбу с незаконными свалками

Власти Краснодара предложили организовать рейды на стихийные свалки при участии представителей казачества, - сообщили в горадминистрации.

Незаконные свалки твердых бытовых отходов (ТБО) стали серьезной проблемой региона, и большинство стихийных скоплений мусора находятся в Карасунском, Прикубанском округах, а также на территориях садоводческих товариществ. По всем нелегальным свалкам проводятся рейды, в которых принимают участие сотрудники окружных администраций, полицейские и представители казачества. Также за незаконным вывозом мусора следят через социальные сети, а все данные передаются в правоохранительные органы, - передает портал Юга.ру.

Заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев предложил организовать дополнительные рейды к местам свалок с участием казаков, сотрудников ГИБДД и полиции, отметив, что такие мероприятия лучше проводить в ночное время, и напомнил, что ответственность за нелегальный вывоз мусора несут не только владельцы участков со свалками, но и собственники мусора.