В КБР сократят двухсменку за счет строительства шести новых школ

Власти Кабардино-Балкарии намерены серьезно уменьшить проблему двухсменного обучения в школах за счет строительства новых образовательных учреждений, - сообщила заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Екатерина Мисостова.

"На сегодняшний момент в 37 образовательных организациях КБР 12 тыс 120 детей обучаются во вторую смену. Проводится очень большая работа, строятся новые образовательные организации", - сказала Мисостова в официальном аккаунте министерства в Instagram, передает "Интерфакс".

В начале нового учебного года в республике откроются три новые школы - в Чегеме на 500 мест, в станице Солдатской на 250 мест и в Ново-Ивановском поселении на 440 мест. Еще три школы общей вместимостью почти в 1800 мест в городах Прохладный и Нарткала, а также в сельском поселении Куба, будут построены в республике в 2021-2022 годах, - добавила замминистра.