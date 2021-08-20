Вашингтон ограничит импорт и экспорт оружия с Россией

Америка с седьмого сентября минимум на год ограничивает импорт некоторых видов огнестрельного оружия и боеприпасов из РФ, такое сообщение распространил госдепартамент США.

Ограничения также распространятся на "экспорт ядерной и ракетной продукции и технологий", пишет РИА Новости.

В Госдепе указали, что решение о введении ограничений было принято в связи с "применением РФ химического оружия". Окончательный документ будет официально опубликован на сайте правительства примерно 7 сентября. Ограничения будут действовать по меньшей мере в течение 12 месяцев.

Ранее сегодня Вашингтон ввел новые санкции в связи с годовщиной инцидента с Алексеем Навальным, а также анонсировал санкции по газопроводу "Северный поток-2".