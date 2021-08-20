Крымский Херсонес прирастет историко-археологическим парком с музеями

Сегодня в государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму представили концепцию проекта историко-археологического парка.

"В городе появится новое общественное пространство общей площадью в 23,3 га, из которых озеленение будет составлять 11,4 га, застройка - 3,2 га, общая площадь музейных площадей - 44,2 тыс кв м", - сообщил председатель патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), передает "Интерфакс".

Новый историко-археологический парк будет включать в себя три музея - античности, Крыма и христианства, а также археологический центр, школу искусств, филиал "Артека", ландшафтный парк и квартал-реконструкцию с музеефицированными раскопками, сувенирными лавками и кафе.

Проект реализует фонд "Моя история" под патронажем Минкультуры России и патриаршего совета по культуре. Работы будут финансироваться за счет пожертвований.

Если удастся реализовать все идеи, "мы получим историко-археологический парк мирового уровня", - выразил уверенность помощник президента России Владимир Мединский.

Напомним, Херсонес - древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. В 2013 году заповедник был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.