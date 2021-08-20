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РКБ Владикавказа купит цистерну для жидкого кислорода

РКБ Владикавказа купит цистерну для жидкого кислорода

Власти Северной Осетии приняли решение приобрести для Республиканской клинической больницы (РКБ) Северной Осетии во Владикавказе цистерну для перевозки жидкого кислорода.

"Члены кабмина поддержали решение врио министра здравоохранения Сослана Тебиева о выделении финансовых средств РКБ на приобретение цистерны для перевозки жидкого кислорода, а также дополнительного оборудования для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией", - сообщает сайт главы Северной Осетии, передает "Это Кавказ".

Напомним, 9 августа в РКБ скорой помощи Северной Осетии произошла авария на магистральной линии подачи кислорода, из-за чего погибли девять пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, находившихся на ИВЛ.

Накануне больница начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Вестник Кавказа

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