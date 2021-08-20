Энергетики Северной Осетии получат дополнительные мощности

До 2026 года научно-технический холдинг АО "НТЦ ЕЭС" реконструирует Гизельдонскую, Дзауджикаускую и Эзминскую ГЭС в Северной Осетии, увеличив их установленные мощности, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Также планируется к этому сроку ввести в эксплуатацию три малых ГЭС суммарной мощностью более 20 МВт, что позволит увеличить мощность энергосистемы республики до 487 МВт, а выработку электроэнергии до 1,136 млрд кВт.ч в год.

"Доступность и качество коммунальных услуг, адекватная тарифная политика, энергетика - это стратегически важные вещи. Поэтому намеченные планы должны быть реализованы", - отметил врио главы республики Сергей Меняйло, передает "Интерфакс".

Уже до конца 2021 года в Северной Осетии заработает резервная автотрансформаторная фаза на подстанции "Алания", кабельный участок линии электропередачи "Северный портал" - "Нижний Рук", а также начнется строительство новой подстанции 110 кВ "Мамисон", - говорится в сообщении.