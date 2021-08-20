Британия присоединилась к американским санкциям по Навальному

Лондон ввел санкции против нескольких сотрудников ФСБ по делу Алексея Навального вместе с Вашингтоном. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале посольства Великобритании в Москве.

"Ограничительные меры были применены вместе с нашими американскими партнерами", - поясняется в нем.

В дипмиссии уточнили, что новые рестрикции показывают готовность Великобритании и ее партнеров и в будущем привлекать виновных к ответственности и защищать положения Конвенции о запрете химического оружия.

Под ограничительными мерами, включающими заморозку банковских счетов и запрет на въезд в Британию, оказались начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов, глава Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев и его сотрудник Станислав Макшаков, начальник Центра спецтехники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров (также известный, по информации Лондона, под фамилией Фролов), Иван Осипов (Спиридонов) и Владимир Паняев.

В октябре прошлого года Лондон принял первый пакет санкций в отношении России из-за произошедшего с Навальным.